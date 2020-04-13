Молодежное движение ОНФ собирает группы волонтеров по всей стране для помощи в перепрофилировании больниц.
Член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич рассказал, что волонтеры помогут установить в палатах кровати, разложить чистое белье, повесить зеркала в санузлах, держатели для полотенец и так далее.
Таких волонтеров Костюкевич назвал командой быстрого реагирования, на которую будут опираться врачи и медработники.
В сообщении ОНФ отмечается, что волонтером может стать любой желающий, а на все выезды добровольцев в обязательном порядке обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что в Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заболел коронавирусом.