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Молодежное движение ОНФ собирает группы волонтеров по всей стране

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Молодежное движение ОНФ собирает группы волонтеров по всей стране
Фото: соцсети

Молодежное движение ОНФ собирает группы волонтеров по всей стране для помощи в перепрофилировании больниц.

Член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич рассказал, что волонтеры помогут установить в палатах кровати, разложить чистое белье, повесить зеркала в санузлах, держатели для полотенец и так далее.

Таких волонтеров Костюкевич назвал командой быстрого реагирования, на которую будут опираться врачи и медработники.

В сообщении ОНФ отмечается, что волонтером может стать любой желающий, а на все выезды добровольцев в обязательном порядке обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заболел коронавирусом.

ДВа
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