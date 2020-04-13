Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Молодежное движение ОНФ собирает группы волонтеров по всей стране для помощи в перепрофилировании больниц.

Член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич рассказал, что волонтеры помогут установить в палатах кровати, разложить чистое белье, повесить зеркала в санузлах, держатели для полотенец и так далее.

Таких волонтеров Костюкевич назвал командой быстрого реагирования, на которую будут опираться врачи и медработники.

В сообщении ОНФ отмечается, что волонтером может стать любой желающий, а на все выезды добровольцев в обязательном порядке обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заболел коронавирусом.