В Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заболел коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи врач противотуберкулезного диспансера №1 заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно 13 апреля. Уточняется, что за рубежом медик не был.

Весь круг контактов с заболевшим был оперативно отработан сообщают в оперштабе Краснодарского края. У всех взят необходимый анализ.

По результатам тестов стало ясно, что у 10 контактировавших с врачом выявили коронавирус.

- Преимущественно, это члены семьи и коллеги, - добавляют в региональном штабе. - Все они госпитализированы и на данный момент проходят лечение в инфекционной сочинской больнице.

Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.