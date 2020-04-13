Медикам России в условиях пандемии приходится работать без необходимых средств зашиты

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13 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

В период пандемии корнавируса врачи из разных российских регионов обращают внимание на дефицит медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Минпромторг и Минздрав наличие проблемы признают.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что до пандемии в России работало 18 предприятий, которые специализировались на производстве масок, выпуская около 600 тысяч штук в сутки. Этого, по словам руководителя ведомства, было достаточно, что обеспечить медиков и аптеки страны до начала эпидемии COVID-19. Позднее Мантуров сообщил, что за счет привлечения малых предприятий, показатель производства масок удалось увеличить до 2 миллионов штук в сутки.

Жалобы врачей сразу из нескольких регионов на нехватку масок и средств индивидуальной защиты начали появляться в середине марта. Фельдшер станции скорой медицинской помощи Орловской области Дмитрий Серегин утверждает, что рекомендации Минздрава по обеспечению медперсонала средствами защиты не выполняются.

«У нас есть небольшое количество респираторов типа «Лепесток», но они неплотно прилегают к лицу и не очень эффективны против вирусных частиц. У нас нет необходимых респираторов, руководство говорит, что их невозможно закупить, потому что нет товара на рынке», — рассказал Серегин.

Список средств индивидуальной защиты, которыми должны быть обеспечены больницы и медицинские учреждения, содержится в приказе № 198н Минздрава и приложениях к нему. Врачи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, должны иметь шапочку, противочумный халат, респиратор типа EU FFP2 или аналогичный, а также пульсоксиметр и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, из федерального и регионального бюджетов выделены «значительные средства для подготовки медицинских организаций к работе в условиях коронавируса», но из-за серьезного дефицита на рынке больницы сталкиваются с отсутствием необходимых позиций.

«Это вызывает озабоченность. Минздрав России постоянно отслеживает ситуацию с обеспечением медорганизаций средствами защиты и оборудованием», - сообщил Кузнецов.

Обеспечить медиков средствами защиты пытаются и благотворительные фонды. Фонд «Созидание» на своем сайте опубликовал информацию об учреждениях, которым уже оказана помощь. Сейчас в списке 20 больниц, в том числе подведомственных департаменту здравоохранения Москвы и ФМБА России.