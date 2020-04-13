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Симоньян возмущена блокировкой обращения Путина к россиянам на YouTube

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Симоньян возмущена блокировкой обращения Путина к россиянам на YouTube
Kremlin Pool/Global Look Press Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась в соцсети блокировкой обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам на YouTube-канале НТВ. 

"«Алгоритмы» Ютюба, не протрезвев с выходных, забанили на канале НТВ обращение Начальника к стране по поводу коронавируса. С двумя миллионами просмотров", — написала журналистка. Симоньян поинтересовалась, почему российское правительство позволяет инструменту работы спецслужб Соединенных Штатов осуществлять цензуру на территории страны. Она напомнила, что цензура в России запрещена Конституцией.

Роскомнадзор потребовал от компании Google объяснить удаление обращения президента РФ. Ведомство указало, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете цензуры.

Как сообщили РБК в пресс-службе Google, "в условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено".

Ранее Маргарита Симоньян дала короткий комментарий обращению главы государства Владимира Путина к главам регионов

НС

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