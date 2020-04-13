Россияне попросили Кашпировского поднять им иммунитет против коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Психотерапевт Анатолий Кашпировский, ставший популярным в 1989 году благодаря своей телепрограмме, пообщался с подписчиками в рамках онлайн-трансляции на YouTube. Многие вопросы затрагивали тему коронавируса.

Поклонники Кашпировского попросили его помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Пожалуйста сделайте сеанс что бы поднять иммунитет против короновируса, Спасите человечество!», «Я смотрела Вас и в 1989 году Хорошо оздоровилась и тогда, оздоровливаюсь и в настоящее время», - написали психотерапевту в комментариях.

Ранее Кашпировский уже обсуждал с подписчиками коронавирус. Он объяснил, что со временем вирус может мутировать. Также психотерапевт отметил, что пожилые люди чаще болеют из-за сниженного иммунитета.