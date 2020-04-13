В Таганроге получен первый положительный результат на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Таганроге.

Ночью инфекционное отделение горбольницы перевели на режим госпиталя, потому что «поступил человек с подозрением на коронавирус, которое подтвердилось», говорится в сообщении областного Минздрава.

В ведомстве пояснили, что полученный результат войдет в завтрашнюю статистику.

По данным областного управления Роспотребнадзора, 13 апреля в Ростовской области выявлено 78 больных коронавирусной инфекцией, семь из них находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату ИВЛ. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1804 человека.

Ранее сообщалось, что в Тверской области отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусом.