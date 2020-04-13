В ГД не исключили возможность нового переноса сроков ЕГЭ

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13 апреля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pexels.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал возможный перенос Единого государственного экзамена на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса в России.

«Это абсолютно правильная идея... Все сроки можно скорректировать. Здесь дело в вопросах безопасности … Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше», - высказал он RT.

Чернышов отметил, что оснований для спешки нет. Кроме того, депутат считает, что можно дождаться, пока все успокоится, и провести ЕГЭ и приемную кампанию в ВУЗы.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ состоится 8 июня в очной форме.