Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию
Фото: соцсети

Сроки проведения экзаменов могут корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 перенесен, планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания в настоящее время опубликован для общественного обсуждения.

«Я предлагаю всем набраться терпения и спокойствия. Пока мы живем в логике той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Как она будет развиваться дальше, никто не знает. Принимать какие-то новые решения преждевременно. Когда ситуация в целом по стране будет благоприятной, мы проведем ЕГЭ в единые для всех даты. Экзамены пройдут только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей», - заявил Музаев.

Он подчеркнул, что все решения принимаются совместно Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзором и учитывают ситуацию в целом, в том числе соотношение дат ЕГЭ и сроков приемной кампании в вузах.

Ранее сообщалось, что ученики не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году.

ДВа

Общество

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью