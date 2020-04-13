Как зарабатывают мошенники на пандемии, и чего стоит опасаться

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13 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В период пандемии коронавируса в России активизировались мошенники. Пользуясь паникой населения и путаницей в общем потоке информации, они вымогают у людей деньги или крадут персональные данные.

Самый быстрый способ заработка мошенников — под разными предлогами получить на свой счет денежный перевод. Для этой цели аферисты используют СМС-рассылки, прямые звонки, отправляют сообщения по электронной почте. Распространены звонки от «врачей», которые сообщают о болезни или подозрении на коронавирус у родственника. Лжемедик может предложить заплатить за тест на COVID-19 или оплатить покупку лекарств и сообщает реквизиты счета, которые ни к какому медучреждению на самом деле отношения не имеют.

Еще одна популярная схема для вымогательств — мнимые штрафы. Вам приходит сообщение с требованием заплатить штраф за нарушение карантина и реквизитами счета для оплаты. В случае отказа мошенники могут начать звонить жертве и запугивать уголовной или административной ответственностью.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в России действительно есть, но по электронной почте или с помощью СМС их никто не высылает.

Как рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, штраф могут назначить представители правоохранительных органов непосредственно на месте совершения правонарушения, например, если человек находится на улице без уважительной причины. «В этом случае нарушителю выносится постановление по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном КоАП. Обязательно вручается копия постановления под расписку, — объясняет юрист. — В случае выявления административного правонарушения с помощью видеокамер постановление по делу выносится без участия нарушителя. Однако экземпляр постановления и доказывающие правонарушение материалы (например, фотографии) также направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным письмом в форме копии постановления на бумажном носителе. Других способов предъявления административных штрафов физическим и юридическим лицам нет».

Еще одним способом преступления является выявление данных банковских карт. «Коронавирусные» мошенники рассказывают, что вам в связи с эпидемией положена какая-либо компенсация или социальная выплата. Злоумышленники предлагают сообщить данные карты для перевода денежных средств. Получив эти сведения, аферисты начинают проводить операции по карте жертвы и могут спрашивать коды подтверждения по СМС. Помните: кроме аферистов никто — ни чиновники, ни банкиры, ни правоохранители — никогда не выпытывает данные карт и коды подтверждения. Вся информация о возможных полагающихся выплатах и компенсациях содержится только на официальных ресурсах госорганов.