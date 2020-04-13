В Ивановской области рассказали о том, как себя чувствуют некоторые пациенты с коронавирусом

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13 апреля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Ивановской области медики оценивают как среднетяжелое состояние шести пациентов с коронавирусом. Четверо из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также известно, что еще двум больным требуется кислородная поддержка. Один человек с положительной динамикой снят с ИВЛ.

Всего в регионе официально зарегистрированы 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов выздоровели, семь выписаны из городской больницы, один снят с наблюдения дома.

Ранее в Воронежской области скончалась вторая пациентка с положительным анализом на коронавирус нового типа.