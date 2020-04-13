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Ребенок заразился COVID-19 в Пензенской области

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ребенок заразился COVID-19 в Пензенской области
сбор крови, pixabay.com
В Пензенской области среди 17 новых зараженных коронавирусной инфекцией один четырехлетний ребенок. Соответствующую информацию предоставила в понедельник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
 
С 17 марта по 11 апреля на территории Пензенской области лабораторно подтвердили 67 случаев заболевания COVID-19. Один человек скончался от сопутствующего хронического заболевания, еще один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
 
К настоящему моменту больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе – 84. Самому младшему зараженному 4 года, а самому пожилому – 89 лет.
ЕТ

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