Ребенок заразился COVID-19 в Пензенской области

С 17 марта по 11 апреля на территории Пензенской области лабораторно подтвердили 67 случаев заболевания COVID-19. Один человек скончался от сопутствующего хронического заболевания, еще один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

К настоящему моменту больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе – 84. Самому младшему зараженному 4 года, а самому пожилому – 89 лет.