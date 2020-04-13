Алексей Текслер разрешил садоводам сменить место самоизоляции

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13 апреля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил свежую статистику по коронавирусу и рассказал о некоторых изменениях режима самоизоляции.

В регионе за последние сутки подтвердилось 3 новых случая заболевания коронавирусом, еще 9 человек ожидают анализов из новосибирской лаборатории «Вектор». 12 южноуральцев выписаны из больниц, проходят лечение 33 человека.

Алексей Текслер на традиционном брифинге рассказал, что садоводы смогут сменить место самоизоляции с квартиры на садовые и дачные участки при условии, что они будут передвигаться на личном автомобиле или такси. Кроме того, начнут работу специализированные магазины для садоводов. Сделаны послабления и для салонов красоты и парикмахерских, имеющих медицинскую лицензию. Мастера должны иметь индивидуальные средства защиты, а также необходимо исключить зоны ожидания для клиентов.

Напомним, губернатор Челябинской области соблюдает режим самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом его пресс-секретаря. Он не выходит из своего кабинета. Глава региона еще раз призвал жителей области соблюдать режим самоизоляции. «Все предпринимаемые меры направлены на недопущение взрывного развития заболевания. Только соблюдение режима самоизоляции и разобщенности, ограничений массового скопления людей даст медикам возможность контролировать очаги и купировать их распространение», - сказал он. Отметим, что сейчас в Челябинской области развернуто 1245 коек для коронавирусных больных в больницах области. К 24 апреля планируется развернуть около 2,5 тысяч коек в 16 больницах в 8 муниципалитетах.

Алексей Текслер подчеркнул, что в ближайшее время в Челябинске будет протеститрована электронная система спецпропусков для передвижения по городу. Запуск системы возможен после 19 апреля.