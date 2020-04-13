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В России из-за коронавирусной инфекции под наблюдением остаются 141 тыс. человек

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В России из-за коронавирусной инфекции под наблюдением остаются 141 тыс. человек
pixabay.com

Около 141 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусом.  Об этом сообщили  в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего в РФ проведено более 1,3 млн тестов на COVID-19. Также в Москве скончались десять пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа, о чем стало известно в воскресенье, 12 апреля. У всех умерших был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония»  и получен положительный результат тестов на «коронавирусную инфекцию». 

Ранее в Германии количество жертв коронавируса достигло 2799 человек. 

ЕЧ

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Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

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