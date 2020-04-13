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В Грузии число зараженных коронавирусом сейчас составляет 266 человек

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Грузии число зараженных коронавирусом сейчас составляет 266 человек
pixabay.com

Известно, что число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 266 человек. Власти страны до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения инфекции.

Сообщается: среди пациентов с COVID-19, выздоровели 67 жителей, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 4872 человек, под наблюдением 453.

В крупных городах Грузии установлены военные блокпосты, на строгий карантин закрыты несколько региональных районов.

Ранее в Саратове девяностолетняя женщина, скончавшаяся от сердечно-сосудистой патологии, стала третьим случаем смерти пациента с коронавирусом в регионе.

ЕЧ

Общество

Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Карантин в коронавирус, конечно, сложно выдержать. На психику давит. Вот и я решила, что уже умом тронулась… Как добропорядочный житель Латвии, я, разумеется, смотрю выступления первых лиц государства. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед латвийцами в канун католической Пасхи и… призвал их показать друг другу яйца.

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