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В Саратове умерла 90-летняя жительница, у которой после смерти подтвердили COVID-19

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Саратове умерла 90-летняя жительница, у которой после смерти подтвердили COVID-19
pixabay.com

В Саратове девяностолетняя женщина, скончавшаяся от сердечно-сосудистой патологии, стала третьим случаем смерти пациента с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил в понедельник, 13 апреля,  областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Известно, что положительный результат пенсионерки на коронавирусную инфекцию был получен после ее смерти. Жительница изначально была госпитализирована с подозрением на пневмонию, поэтому все необходимые меры санитарной безопасности в больнице были соблюдены.

Сообщается: всего в регионе лабораторно подтверждены 44 случая заражения коронавирусом нового типа, из них четыре человека уже вылечились.

Ранее за сутки в Ставропольском крае количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 12 человек и достигло 86.

 

ЕЧ

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