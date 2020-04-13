Количество заразившихся COVID-19 на Ставрополье достигло 86 человек

За сутки в Ставропольском крае количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 12 человек и достигло 86. Согласно последней информации, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уточнил, что еще шестеро заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Два пациента скончались, а десять человек выздоровели.