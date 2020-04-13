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Количество заразившихся COVID-19 на Ставрополье достигло 86 человек

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заразившихся COVID-19 на Ставрополье достигло 86 человек
лаборатория, pixabay.com
За сутки в Ставропольском крае количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 12 человек и достигло 86. Согласно последней информации, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.
 
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уточнил, что еще шестеро заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Два пациента скончались, а десять человек выздоровели.
 
В настоящий момент специалисты продолжают выявлять всех граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. Их помещают под наблюдение медиков.
 
Владимиров напомнил, что COVID-19 поражает людей разного возраста, в частности, детей.
ЕТ

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