Сбербанк дал три совета, как избежать проблем из-за «коронавирусных» мошенников

Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, как не стать жертвой мошенников, которые используют ситуацию с коронавирусом в своих целях. По его словам, следует доверять проверенным новостным источникам и внимательно относиться к письмам в электронной почте.
«Первое - критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения тревожных новостей», - отметил он.
Кузнецов рекомендует усилить бдительность при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах, социальных сетях, по телефону и электронной почте. Кроме того, он напомнил, что не стоит «стесняться» обращаться в Сбербанк за помощью в связи с получением сомнительных звонков и сообщений.
Ранее Центробанк предупредил граждан о кибермошенниках, применяющих новые схемы во время пандемии.