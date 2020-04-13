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Сбербанк дал три совета, как избежать проблем из-за «коронавирусных» мошенников

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сбербанк дал три совета, как избежать проблем из-за «коронавирусных» мошенников
фото: pixabay.com

Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, как не стать жертвой мошенников, которые используют ситуацию с коронавирусом в своих целях. По его словам, следует доверять проверенным новостным источникам и внимательно относиться к письмам в электронной почте.

«Первое - критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения тревожных новостей», - отметил он.

Кузнецов рекомендует усилить бдительность при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах, социальных сетях, по телефону и электронной почте. Кроме того, он напомнил, что не стоит «стесняться» обращаться в Сбербанк за помощью в связи с получением сомнительных звонков и сообщений.

Ранее Центробанк предупредил граждан о кибермошенниках, применяющих новые схемы во время пандемии.

БА

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