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Кадыров придумал альтернативу штрафам за нарушение самоизоляции

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров придумал альтернативу штрафам за нарушение самоизоляции
Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об альтернативном наказании для тех, кто нарушил режим всеобщей самоизоляции. По его словам, в некоторых случаях можно будет обойтись без штрафов.

Кадыров заявил, что нарушителей режима в регионе станут отправлять на сельскохозяйственные работы. Это станет своего рода альтернативой штрафам, которые должны будут оплачивать семьи нарушителей.

«Если человек, который на карантине, без веской причины выйдет из дома, до окончания этой ситуации мы найдем ему занятие. Он будет работать на окраине, поле вскапывать, сеять», - сказал Кадыров. По его словам, такие работы будут длиться до окончания объявленного режима самоизоляции.

АБ

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