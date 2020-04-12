«Верните моего ребенка домой». Конец эпопеи

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12 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Мы выпустили целых три части о «заложниках» аэропорта Сеула Инчхон и вот людей, спустя почти две недели ожидания, наконец, вернули в Россию.

«Верните моего ребенка домой». Часть 3: хватит издеваться над россиянами

Эта история длилась долго, мы слышали из первых уст о том, как люди страдают, а теперь поздравляем всех сограждан с тем, что этот кошмар наяву закончился и они оказались на родине.

Напоминаем, что среди «застрявших» было много детей, в том числе груднички, одна инсулинозависимая женщина, беременная, пожилые люди и те, кто прилетали в Корею на сложные операции по медицинским показаниям. Все эти люди спали почти неделю на сидениях, не получали даже пледов, чтобы укрыться, что уж говорить о питании и ночлеге.

Долгое время и уполномоченные инстанции игнорировали людей. Никто элементарно не отвечал. Президент отписался женщине, чей сын застрял на борту на жалобу еще неделю назад и направил её в Росавиацию, которая, обращение просто игнорировала. Редакция «АН», как и все «заложники» и их родственники, обращалась в МИД РФ, к Уполномоченной по правам человека Москальковой, в Правительство РФ. Граждане писали и представителям посольств, и в ФСБ, и Уполномоченным по правам человека и ребенка.

Благо, из Южной Кореи людей все-таки вернули, но остались многие другие россияне в большом списке зарубежных городов. Всем (кроме, видимо, властей) понятно, что трагические исходы могли быть (и все еще могут, пока наши остаются за границей) поэтому такая медленная реакция властей требует внятных объяснений и наказания виновных. Интересно, прокомментируют ли «сверху» хоть что-то? Или снова заставят аплодировать возвращению туристов и кричать «мы своих не бросаем»?