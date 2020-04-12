Кремль прокомментировал критику из-за визита Путина в больницу в Коммунарке

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12 апреля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

В Кремле отреагировали на критику, последовавшую после посещения Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусом COVID-19.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что стремление лично проверить работу той или иной системой является характерной чертой главы государства. Он отметил, что Владимир Путин принял все необходимые меры безопасности при посещении больницы.

«Да, мы видели эту критику в адрес президента, но давайте все-таки не забывать, что это, наверное, характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно», - заявил Песков.