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В Кировской области у 16 человек зафиксировали коронавирус нового типа

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кировской области у 16 человек зафиксировали коронавирус нового типа
анализы крови, pixabay.com
В Кировской области подтверждены еще шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию в воскресенье, 12 апреля, предоставили в пресс-службе правительства региона.
 
Сегодня было также получено 10 положительных предварительных результатов тестов на COVID-19. Речь идет о жителях региона, которые ранее вернулись из Москвы или контактировали с ними. Все они были доставлены бригадами "скорой помощи" в инфекционную больницу Кирова.
 
В общей сложности сейчас в больнице находятся 107 пациентов, среди которых 42 человека заражены коронавирусом, а еще 13 граждан ожидают подтверждения диагноза. В стационар поместили также тех, кто контактировал с заболевшими, и пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из-за рубежа.
ЕТ

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