В Кировской области у 16 человек зафиксировали коронавирус нового типа

В Кировской области подтверждены еще шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию в воскресенье, 12 апреля, предоставили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня было также получено 10 положительных предварительных результатов тестов на COVID-19. Речь идет о жителях региона, которые ранее вернулись из Москвы или контактировали с ними. Все они были доставлены бригадами "скорой помощи" в инфекционную больницу Кирова.