В Саранске коронавирус нового типа подтвердили у 15 иностранных студентов

Коронавирус нового типа подтвердили у пятнадцати иностранных студентов Мордовского госуниверситета. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 12 апреля, в оперативном штабе региона.

Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у 19 жителей Мордовии. Трое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.