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В Саранске коронавирус нового типа подтвердили у 15 иностранных студентов

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Саранске коронавирус нового типа подтвердили у 15 иностранных студентов
анализ крови, pixabay.com
Коронавирус нового типа подтвердили у пятнадцати иностранных студентов Мордовского госуниверситета. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 12 апреля, в оперативном штабе региона.
 
Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у 19 жителей Мордовии. Трое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.
 
За минувшие сутки было зафиксировано 23 новых случая заражения COVID-19. Это связано с массовой госпитализацией иностранных студентов Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева в Саранске, а также сотрудников общежития, где они проживали. Состояние попавших в больницу оценивается как удовлетворительное.
ЕТ

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