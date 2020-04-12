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Роспотребнадзор: на Чукотке зафиксировалин новый случай подозрения на коронавирус

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор: на Чукотке зафиксировалин новый случай подозрения на коронавирус
pexels.com

Глава управления Роспотребнадзора по Чукотке Антон Семенихин сообщил о втором в регионе случае подозрения у человека заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.  В Билибино у мужчины результаты добровольного тестирования показали предварительный диагноз COVID-19.

Как отметили в Роспотребнадзоре, у мужчины нет никаких симптомов нового вируса, и чувствует он себя нормально. Специалисты устанавливают круг лиц, контактировавших с этом мужчиной.  Ему выдано постановление об обязательной самоизоляции.

Ближайшим рейсом анализы будут отправлены для подтверждения диагноза в одну из специализированных лабораторий.
Ранее предварительный тест показал положительный результат на коронавирус у мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта на Чукотку в посёлок Угольные Копи. Результаты его теста ожидаются.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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