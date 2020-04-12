Роспотребнадзор: на Чукотке зафиксировалин новый случай подозрения на коронавирус

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12 апреля 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Глава управления Роспотребнадзора по Чукотке Антон Семенихин сообщил о втором в регионе случае подозрения у человека заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В Билибино у мужчины результаты добровольного тестирования показали предварительный диагноз COVID-19.

Как отметили в Роспотребнадзоре, у мужчины нет никаких симптомов нового вируса, и чувствует он себя нормально. Специалисты устанавливают круг лиц, контактировавших с этом мужчиной. Ему выдано постановление об обязательной самоизоляции.

Ближайшим рейсом анализы будут отправлены для подтверждения диагноза в одну из специализированных лабораторий.

Ранее предварительный тест показал положительный результат на коронавирус у мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта на Чукотку в посёлок Угольные Копи. Результаты его теста ожидаются.