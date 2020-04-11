Юрист предполагает, что после окончания режима самоизоляции начнется всплеск разводов

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11 апреля 2020, 23:11 [ «Аргументы Недели» ]

М. Барщевский с супругой, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Михаил Барщевский считает, что после окончания режима самоизоляции в российских судах резко возрастет количество дел по ряду категорий, в том числе по разводам. Барщевский - юрист, полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах России.

Разводы юрист поставил на первое место, напомнив Китай. В Китае после 76-дневного карантина распалось много семей. По словам Барщевского, Китай показал, что этот прогноз сбудется на 100 процентов.

Вторая категория: банкротства, как физических лиц, так и корпоративные. Третья — трудовые споры.

По прогнозу Барщевского, будут трудовые споры, связанные с компенсациями, выплатами, незаконными увольнениями и восстановлением на работе.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса", который проходит в режиме онлайн, Барщевский заявил, что работы в судах прибавится примерно в середине лета.

В Москве произошел случай страшнее развода. Женщина убила своего сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус.