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Женщина убила сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина убила сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус
pexels.com

Женщина убила своего сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус. Инцидент произошел в Зеленограде. Жительница Зеленограда работала в магазине продавщицей в Москве.

После контакта на работе с зараженным коронавирусной инфекцией посетителем продавщице пришлось уйти на карантин.
В квартире с ней находился сожитель. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения, - передает Telegram-канал Mash.

Злоумышленницу задержали полицейские. Правоохранители выясняют, что стало причиной конфликта.
Отметим, что после задержания женщине пришли результаты теста, коронавирусной инфекции у нее не выявлено.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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