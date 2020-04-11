Женщина убила сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус

Женщина убила своего сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус. Инцидент произошел в Зеленограде. Жительница Зеленограда работала в магазине продавщицей в Москве.
После контакта на работе с зараженным коронавирусной инфекцией посетителем продавщице пришлось уйти на карантин.
В квартире с ней находился сожитель. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения, - передает Telegram-канал Mash.
Злоумышленницу задержали полицейские. Правоохранители выясняют, что стало причиной конфликта.
Отметим, что после задержания женщине пришли результаты теста, коронавирусной инфекции у нее не выявлено.