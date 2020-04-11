Женщина убила сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус

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11 апреля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Женщина убила своего сожителя, находясь на карантине в ожидании результата теста на коронавирус. Инцидент произошел в Зеленограде. Жительница Зеленограда работала в магазине продавщицей в Москве.

После контакта на работе с зараженным коронавирусной инфекцией посетителем продавщице пришлось уйти на карантин.

В квартире с ней находился сожитель. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения, - передает Telegram-канал Mash.

Злоумышленницу задержали полицейские. Правоохранители выясняют, что стало причиной конфликта.

Отметим, что после задержания женщине пришли результаты теста, коронавирусной инфекции у нее не выявлено.