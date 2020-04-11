Видео, как в Якутии дочь не пустила к матери врачей из-за коронафобии

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11 апреля 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В Якутии женщина наотрез отказалась пускать в квартиру врачей скорой помощи - медики планировали протестировать ее пожилую мать на коронавирус. "Вы прямые носители все!" - заявила гневным голосом она.

На нее не повлияли ни защитные костюмы, ни уверения врачей, что носителями не являются. Женщина, по ее словам, уже звонила в прокуратуру, и свои права знает. "Пока вы мне не покажете документ, подтверждающий у моей мамы коронавирус - я ничего подписывать не буду", - заявила жительница Якутии медикам.