Кипр: Церковь Святого Лазаря

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11 апреля 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня, 11 апреля, православные христиане отмечают Лазареву субботу. Это день перед другим знаменательным днем – Вербным воскресеньем.

В Евангелии говорится, что Христос часто посещал дом Лазаря и называл его своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда эта весть дошла до Иисуса, то он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти друга, Христос прослезился, но велел отодвинуть камень от пещеры, в которой похоронили Лазаря, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной ямы. Так мир узнал о чуде. Чуде вечной жизни после смерти!

На Кипре, в Ларнаке есть Церковь Святого Лазаря. В 890 году мощи Святого были обретены именно в Ларнаке. И была найдена гробница с надписью «Лазарь Четверодневный, друг Христов».

Кстати, название города Ларнака произошло от «Ларнак» - саркофаг.

На том месте, где нашли мощи, то построили церковь. Это одна из немногих уцелевших на Кипре древних византийских церквей. Некоторое время при церкви был и монастырь.

Много «перенесла» Церковь Святого Лазаря: после завоевания Кипра войсками османской империи, церковь стала мечетью. Но в 1589 году была возвращена Кипрской православной церкви. Кстати, в ней проводились не только православные службы, но и католические.

Сегодня Церковь Святого Лазаря – одна из главных святынь Кипра.

Между прочим, 11 апреля еще и Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Действительно, Воскрешение!