Два российских атомных ледокола провели сложнейшую операцию по спасению танкера из ледового плена

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11 апреля 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Существуют профессии, в которых длительная изоляция от внешнего мира является обязательным условием работы. Одна из них — моряки атомных ледоколов, чья вахта, которую сопровождают арктические ветра и многодневная полярная ночь, продолжается непрерывно четыре месяца.

Мощь атомных реакторов позволяет сегодня обеспечивать круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики. В марте перед атомоходами встала поначалу казавшаяся неразрешимой задача. Нужно было вырвать из ледового плена танкер «Варзуга», который из-за поломки двигателя потерял возможность самостоятельного движения. Эту проблему предстояло решить двум капитанам атомных ледоколов: Дмитрию Лобусову с мостика «50 лет Победы» и Александру Скрябину, возглавляющему экипаж «Вайгача».

О том, как проходила операция, рассказал Дмитрий Лобусов:

«Это случилось 15 марта. Атомный ледокол «Вайгач» взял под проводку танкер «Варзуга» из порта Сабетта-2, чтобы вывести на западную кромку льдов. Но только они отошли от порта, как у танкера отказал двигатель».

По словам капитана, в связи с особенностями конструкции танкер потерял возможность управления.

Операция по вызволению судна из ледового плена началась 29 марта.

«Еще при планировании операции

скептики высказывались о невозможности провести буксировку танкера без работающих у него винта и руля», - рассказал Дмитрий Лобусов.

Как сообщает капитан ледокола, поставленную задачу решить все же удалось, и уже 7 апреля танкер «Варгуза» был выведен в Кольский залив.