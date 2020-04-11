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Мошенники рассылают россиянам сообщения о «штрафах» за нарушение самоизоляции

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мошенники рассылают россиянам сообщения о «штрафах» за нарушение самоизоляции
pixabay.com

Злоумышленники принялись рассылать лживые оповещения о денежных штрафах за якобы нарушение карантина из-за пандемии коронавируса. О рассылке рассказала международная компания Group-IB.

Сообщения приходили на телефоны по специально настроенной выборке. В рассылке мошенники указывали конкретные фамилию, имя и отчество. К сообщению «Вы нарушили режим самоизоляции, оплатите штраф!» прилагается подробная инструкция, куда перечислять деньги. SМS преступники подписывают Федеральной службой исполнения наказаний. В случае совершения звонка осуществлялся перевод на несуществующую справочную службу МВД России, где ему отвечает оператор и настоятельно рекомендует не усугублять вину.

НС

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