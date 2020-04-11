МВД объяснило появление нарядов ГАИ на въездах в Москву

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

На въездах в Москву появились дежурные наряды Госавтоинспекции. Полицейские останавливают автомобили, следующие в Москву. У автомобилистов уточняют причину въезда в столицу.

В столичном управлении МВД сообщили, что настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу.



По данным Telegram-канала Baza, полицейские спрашивают причину приезда у водителей автомобилей с регистрационными номерами из других регионов, а тех, у кого нет пропуска или московской регистрации, разворачивают назад, но не составляют протокол о нарушении изоляции.

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 7,8 тысяч человек. В столице с 13 по 19 апреля временно приостановят работу организации и предприятия 43 видов деятельности. Запрет коснется каршеринга, услуги такси будут ограничены.

ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.