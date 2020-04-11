На всех въездах в Москву дежурят полицейские

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11 апреля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МВД сообщило об увеличении численности наружных полицейских нарядов в столице в преддверии введения в Москве пропускного режима. Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в город.

Сотрудники ГИБДД уточняют у автомобилистов причину въезда в Москву. Также сейчас круглосуточно полицейскими проводится патрулирование всех районов столицы. МВД призывает граждан к сознательности, соблюдению режима самоизоляции.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Москве постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.