Открытое письмо министру юстиции Латвии Янису Бордансу и президенту Латвии Эгилсу Левитсу

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Transparency International заявили о росте индекса коррупции в Латвии. Информация начала 2020 года. Нет особого секрета, что традиционно страны Прибалтики Европа считает государствами «экономических проблем». Достаточно регулярно достается Латвии, Литве, Эстонии от европейских СМИ за проблемы с коррупцией. Но речь пойдет в статье о Латвии. О конкретных проблемах.

Часто к журналистам обращаются самые обычные люди, которые не смогли найти поддержки в официальных организациях. Я, как шеф-редактор балтийского отдела «Аргументы Недели», конечно, не исключение.

В Латвии в связи с коронавирусом многие латвийцы потеряли работу, сбережения заканчиваются, помощи ждать простым людям практически неоткуда. Справедливости ради отмечу, что некоторые государственные лица пытаются помочь народу, но это долгий процесс.

А вот «под шумок» коронавируса, видимо, буйным цветом начинает расцветать коррупция и использование, некоторыми государственными лицами, своего служебного положения.

Итак, подробно.

Ко мне, как к журналисту, обратилась совершенно обычная дама средних лет, и попросила разобраться в ситуации с судебным исполнителем в Латвии Дайной Приеднице. Для чего? Чтобы рассказать на своем примере, как действует судебный исполнитель, чтобы люди были осторожны общаясь с ней.

Я выслушала ее историю. Назовем даму «Надежда».

Жила-была женщина. Иногда ее накрывала «белая» полоса, а иногда и «черная». Например, умер отец, развод с мужем, болезнь (серьезная, вплоть до инвалидности). И когда возникли сложности, то дама их решала. Решала исправно, не убегая от проблем.

Итак, не смотря на коронавирус, у дамы была «светлая полоса»: работа, удовлетворительное состояние сына, надежный мужчина рядом. И вот в один из спокойных вечеров она получает странное письмо на е-мэил…

«Надежда, заплатите долг. У вас сумма 1980 евро. Могу предложить платить по 20 евро». И подпись конторы по «выбиванию» денег «Julianus Inkasso Latvija».

Зв что долг? Не сказано! Официальное письмо – нет! Просто записочка на русском языке. В Латвии все официальные бумаги приходят только на латышском.

Естественно, Надежда не понимает о чем речь? Но не оставляет без внимания писульку. Отвечает: просит объяснить долг, прислать официальные бумаги. Ей присылают. То, что она увидела, а позже и я, то описать сложно! Данная фирма «Юлианус Инкассо Латвия» «предоставила» даме разные договора из разных фирм, которые датированные 2003, 2004, 2007, 2008 годом. И было приложено официальное письмо от судебного исполнителя с конкретной суммой в 127 евро. За 2015 год!

Да, Надежда не скрывала этот долг и все оплатила еще в 2015 году!

Какие могут быть претензии?

Все четко и подробно она написала фирме «Юлианус Инкассо Латвия».

И что вы думаете? Дело имеет продолжение. Надежда получает письмо на сумму, которую оплатила, уже от другого судебного исполнителя – Дайны Приеднице! Та требует оплатить сумму в размере 1560 евро за тот долг, который взыскивал судебный исполнитель, но уже другой и в 2015 году.

А как такое может происходить?

Если один судебный исполнитель взыскивает сумму, то при чем тут еще один исполнитель по той же сумме? Как мог выплаченный долг «перекочевать» к другому судебному исполнителю?

В Латвии судебные исполнители действуют по отлаженной схеме: высылают письмо после решения суда, предлагают добровольно погасить долг до определенного времени, если человек не может заплатить всю сумму сразу, то можно составить график. А вот если человек не оплачивает график, то тогда предупреждение и все серьезно: отягощение на движимое и недвижимое имущество вплоть до аукциона.

Таков закон! Но с г-жой Надеждой ситуация иная.

Я начала свое расследование.

В первую очередь я опросили нескольких юристов на предмет того, как могла возникнуть ситуация, что от одного судебного исполнителя, который выставлял счет и его оплачивали, перекочевать «на другого» судебного исполнителя? Но «клиент» об этом не знал, и прошло много лет. Много лет, когда Надежде выставил один судебный исполнитель счет, его оплатили… и больше никто ее «не трогал»? Ответа я не получила! Мне просто ответили: «Не знаем! Такого закона нет!»

Я пошла дальше! Есть в Латвии раздел «Sudzida» (жалоба). Я, как журналист, бросила клич: «Готовится статья о судебных исполнителях. Если кто имеет претензии, или хочет разобраться в действиях судебных исполнителей, то звоните по тел… Татьяна. Журналист. Если были «истории» с судебным исполнителем Дайной Приеднице, то расскажите об этом».

Надо ли говорить, что мне позвонили люди? И только по судебному исполнителю Дайне Приеднице!

Что удалось узнать?

Скажу сразу, что я имею на руках документы от людей, которые пострадали от Дайне Приеднице, разумеется, официальные имена, фамилии, которые в статье изменены.

Цитирую часть разговора от г-жи «Е»: «Да, у меня был долг. Признала. Выплачивала Дайне Приеднице. Но мне не понятно, как при регулярной выплате по банку мой долг увеличивался! С 1500 до 2900 евро. Я задавала ей вопросы, ходила к ней в офис. Она хамит, выгоняет из кабинета. Наконец получила распечатку. Оказывается, и мой работодатель ей платил на прямую. Я стала выяснять и поняла, что уже есть переплата. Попросила объяснить, увы, ответа нет. Только давай деньги».

Далее, я делаю копии с доски претензий «Судзиба». Все слова и знаки препинания сохранены.

Tiesas izpildītājs! Daina Priedniece - Krāpšana (Sūdzība)

А эта дамочка работает по скромному, одна квартирка, видимо сексуальный партнёр не так много требует. Просьба проверять каждый цент, который прошёл через руки этой особы. Поскольку страдает плохой памятью. То забывает отчитаться перед вами, то забывает передать деньги кредитору или тому кому вы долг оплатитили, страдает женским безумием и говорит одни цифры, пишет другие. Остаётся только догадываться то ли она заигривыет, то ли прячет своё прошлое. Лучшая подружка Julian Inkasso, которым, как уже известно подсчёты даются с большиииииим трудом.

Julianus Inkasso - Nemaz nedomā atmaksāt pārmaksāto naudu, kuru vienkārši izkrāpa ( Komentārs)

...деньгам, а в нашем случае citadele banka на данный момент деньги от этой конторы ещё не получил (уже два года), также эта контора не платить по выставленным высчетам. Прошу отметить что valdes locekle данной организации является Ушакова-Мелдере. Соучастница этой мошеннической организации также является судебный исполнитель Daina Priedniece. Которая ко всему прочему ещё берет деньги нетолько якобы за работу, но и проценты, которые не в состоянии высчитать математически. Двоешница одним словом.

Daina Priedniece - tiesu izspilditājs (Sūdzība)

Будьте бдительны имея дело с приставом Daina Priedniece на все заявления о подтверждении оплат отказывается предоставлять. В заявлениях на запросы ищет любую зацепку чтобы не предоставить отчет по оплатам, ссылаясь на пункты закона при чем которые известны только этой даме. Пытается всеми силами договорится, чтобы оплаты шли мимо кассы. Воровка, шантажистка еще та.

Напоминаю, что все сохранено в первозданном виде. Все письма! И знаки препинания, и грамматические ошибки.

Обращалась ли я за консультацией и пояснением в Ассоциацию судебных исполнителей? Да! Имею на руках документ. Никакой проверки работы Приеднице не проводили… И она все делает правильно! Правда, в личной беседе, мне сказали, что женщина она сложная, грубая, но вот такая есть!

Позвольте, а как же комиссия по этике?

Да плевать, простите, на нее той Ассоциации! Если вышестоящие организации начнут все проверять, то головы у многих полетят! А зачем Ассоциации проблемы?

Какую информацию мне удалось еще узнать?

От экспертного источника «АН» в Латвии: «Тут все понятно. То, что, видимо, Дайна Приеднице действует в «дружбе» с «Юлианус Инкассо» - нет сомнений. Например, ваша Надежда живет в одном районе, где ее «обслуживает» другой судебный исполнитель, и вдруг письмо от Приеднице из другого района. У каждого судебного исполнителя есть свой район. Все другие объяснения – притянуты за уши! Самое страшное то, что, видимо, у такой организации, как «Юлианус Инкассо» методы 90-х: давить, угрожать, вымогать. Более того, я думаю, что у них имеется «база на жителей»… У тех, у кого были или есть долги. И они ею пользуются. Это незаконно! И этот вопрос к министру юстиции, полиции, чтобы проведена была тщательная проверка. В Латвии были случаи, когда судебный исполнитель отвечал за свои поступки перед официальными органами».

Что сейчас происходит у Надежды?

Что могут сделать латвийцы в данной ситуации (пострадавшие)?

Если не согласны с действием и (решением суда) судебного исполнителя, то подайте иск в Окружной суд и просите приостановить данное исполнение до полного выяснения.

Не бойтесь идти к судебным исполнителям и договариваться. Есть профессионалы и адекватные юристы.

Что касается Дайны Приеднице, то не ходите к ней без диктофона и камеры! Предупредите, что разговор будет записан! Это даст вам возможность подать заявление в комиссию по этике. Если будет много заявлений, то их вынуждены будут рассмотреть.

Помните, Латвия боится огласки!

Теперь о главном!

Данную статью я прошу считать открытым письмом министру юстиции Янису Бордансу и президенту Латвии Эгилсу Левитсу!

Почему им? Они представляют Закон!

Я могу предоставить факты, имена, фамилии людей.

Уважаемые господа, вы прекрасно понимаете, что коррупция в Латвии есть. Понимаю, что вы решаете государственные дела! Но люди – ваши подданные. И они имеют право жить по ЗАКОНУ, а не так, как захотят некоторые «представители» закона! Есть огромный и неприятный инцидент с конкретными организациями – «Юлианус Инкассо» и судебный исполнитель Дайна Приеднице!

Просьба от латвийцев: проверьте на законном уровне работу данных организаций. Дайте «команду» полиции, KNAB или другим организациям, которые опросят людей, поднимут документы!

Сделайте добро народу!

Что касается меня! Это не одна статья! Будет несколько! И если властям Латвии, простите, плевать на своих подданных, то статьи о коррупции в Латвии (поверьте журналисту с 30 стажем) поразят чиновников.

Следующая статья пойдет Transparency International.

Разумеется, со всеми фактами.

Хочу напомнить, что издательство «Аргументы Недели» распространяется на ближнее, дальнее зарубежье!

Уж поверьте, интерес о коррупции в Латвии и бездействии властей!!! НЕПРЕМЕННО прочтут миллионы, и европейские журналисты обратят внимание на очень многие факты! Как уже не раз было!