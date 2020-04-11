Власти Чечни сообщили о двух новых смертях от коронавируса в республике

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Власти Чечни сообщили о двух новых смертях от коронавируса за последние сутки в республике.

Спикер парламента Чечни, руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Магомед Даудов сообщил о смерти от коронавируса мужчины и женщины.

Даудов провел прямой эфир в Instagram и рассказал: "За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса - мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения. Всего в республике три летальных исхода".

1 апреля в Чечне скончалась 82-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы за неделю до смерти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении в республике запрета с 20:00 до 8 часов утра выходить на улицу. Запрещено выходить из домов в вечернее и ночное время во всех населенных пунктах Чеченской республики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lord_095 (@lord_095)9 Апр 2020 в 1:30 PDT

Накануне в Чечне совещание оперативного штаба по противодействию завоза и распространения коронавируса, которое прошло под председательством Рамзана Кадырова.

Карта распространения коронавируса.