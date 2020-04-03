Кадыров запретил выходить на улицу в Чечне с 20 часов до 8

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3 апреля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении в республике запрета с 20:00 до 8 часов утра выходить на улицу. Запрещено выходить из домов в вечернее и ночное время во всех населенных пунктах Чеченской республики.

Ограничительные меры начнут действовать с пятницы, 3 апреля. Запрещено движение не только людей, но и транспорта. Меры не затронут только отдельные спецслужбы, правоохранителей, поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов.

С 5 апреля Чечня приостанавливает движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и самолеты. Чечня закроет свои границы.

Фактически, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о введении комендантского часа. "Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса", - говорится в сообщении Кадырова на его канале в Telegram.

Все, кто хочет вернуться в Чечню, должны приехать до 5 апреля.

В республике от коронавируса умер один человек.