В Сочи выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса. Более половины из них пришлось на главный российский курорт – Сочи, где подтвержденными оказались анализы семи человек.
Четыре случая заболевания коронавирусом выявлены в Туапсе, по одному в Краснодаре и Геленджике.
Сообщается, что один заболевший вернулся из Азербайджана, остальные 12 человек ранее контактировали с зараженными COVID-19.
Возраст пациентов от 2 до 59 лет. Ребенок с коронавирусом был выявлен в Туапсе, еще один несовершеннолетний, 14-летний подросток, заболел в Геленджике.
Ранее были названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом.