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В Сочи выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В Сочи выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Pixabay

В Краснодарском крае за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса. Более половины из них пришлось на главный российский курорт – Сочи, где подтвержденными оказались анализы семи человек.

Четыре случая заболевания коронавирусом выявлены в Туапсе, по одному в Краснодаре и Геленджике.

Сообщается, что один заболевший вернулся из Азербайджана, остальные 12 человек ранее контактировали с зараженными COVID-19.

Возраст пациентов от 2 до 59 лет. Ребенок с коронавирусом был выявлен в Туапсе, еще один несовершеннолетний, 14-летний подросток, заболел в Геленджике.

Ранее были названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом.

ДВа

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