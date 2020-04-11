В Тверской области проведут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом

Первые в России испытания беспилотных летательных аппаратов для борьбы с последствиями пандемии пройдут сегодня на аэродроме Орловка в Тверской области.
Дроны протестируют на возможность доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц и объектов, информирования населения, а также мониторинга потенциально опасных зон.
Кроме этого, на полигоне проведут совместные учения служб скорой помощи и операторов беспилотных воздушных судов.
Ранее сообщалось, что в России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.