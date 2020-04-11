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В Тверской области проведут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Тверской области проведут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом
Фото: соцсети

Первые в России испытания беспилотных летательных аппаратов для борьбы с последствиями пандемии пройдут сегодня на аэродроме Орловка в Тверской области.

Дроны протестируют на возможность доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц и объектов, информирования населения, а также мониторинга потенциально опасных зон.

Кроме этого, на полигоне проведут совместные учения служб скорой помощи и операторов беспилотных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

ДВа

Здоровье

В России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что Россия готовится к первому этапу проведения клинических испытаний вакцины на добровольцах.

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