В Тверской области проведут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом

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11 апреля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Первые в России испытания беспилотных летательных аппаратов для борьбы с последствиями пандемии пройдут сегодня на аэродроме Орловка в Тверской области.

Дроны протестируют на возможность доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц и объектов, информирования населения, а также мониторинга потенциально опасных зон.

Кроме этого, на полигоне проведут совместные учения служб скорой помощи и операторов беспилотных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.