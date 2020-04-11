Российские школы предлагают оснастить тепловизорами и системой распознавания лиц

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11 апреля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

С предложением установить в школах тепловизоры и системы распознавания лиц выступила госкорпорация «Ростех».

По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, оборудование позволит в режиме реального времени «отсекать посторонних», а также автоматически фиксировать состояние здоровья учащихся.

По его словам, если школьник пришел на уроки с температурой, система моментально отправит сообщение на пост охраны.

Чемезов отметил, что аналогичные системы сейчас используются в местах массового скопления людей для определения потенциальных носителей коронавируса.

Ранее губернатор Крыма предложил крымчанам, находящимся на карантине, надеть индивидуальные браслеты контроля.