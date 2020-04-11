Российские школы предлагают оснастить тепловизорами и системой распознавания лиц

С предложением установить в школах тепловизоры и системы распознавания лиц выступила госкорпорация «Ростех».
По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, оборудование позволит в режиме реального времени «отсекать посторонних», а также автоматически фиксировать состояние здоровья учащихся.
По его словам, если школьник пришел на уроки с температурой, система моментально отправит сообщение на пост охраны.
Чемезов отметил, что аналогичные системы сейчас используются в местах массового скопления людей для определения потенциальных носителей коронавируса.
Ранее губернатор Крыма предложил крымчанам, находящимся на карантине, надеть индивидуальные браслеты контроля.