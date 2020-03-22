Аксенов предлагает крымчанам, находящимся на карантине, надеть индивидуальные браслеты контроля

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22 марта 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Дополнительно, в местах, где размещены тепловизоры, измеряющие температуру, поставят полицейского, что исключит отказ от госпитализации.

По мнению главы Крыма, чтобы усилить дисциплину по нахождению крымчан на карантине в связи с подозрением инфицирования коронавирусом, им следует надеть индивидуальные браслеты контроля. «Такие, как в УФСИН», - пояснил АКСЕНОВ, имея ввиду ограничения для тех, кого, по решению суда посещают под домашний арест. «Мы заиграемся, если будем играть в демократию», - резюмировал глава.

По его мнению, если граждане допускают «безалаберные, безответственные действия» то это надо «сразу переводить в уголовный порядок и посчитать убытки».

Когда зашла речь, что госпитализация – это дело личного самоконтроля граждан, АКСЕНОВ отверг эту установку и велел делать это принудительно. «Это не просьба – это приказ», - сказал он и велел возле каждого тепловизора, которым дистанционно измеряют температуру, поставить полицейского, наличие которого позволит не дать подозреваемому в заболевании, избежать полной дополнительной проверки.