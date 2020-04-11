Архиепископ Майкопский и Адыгейский призвал православных встретить Пасху дома

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11 апреля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Майкопская и Адыгейская епархия

Архиепископ Тихон обратился к верующим с просьбой не быть беспечными в период пандемии.

Тихон отметил, что «в дни, когда президентом России был объявлен, режим самоизоляции, мы все оказались в очень трудном положении, а свобода наших действий временно ограничена, но ограничена с целью обезопасить всех нас от заражения очень опасной формой коронавируса», - говорится в сообщении Майкопской и Адыгейской епархии.

«Для простого человека это название доселе неизвестное стало, если так можно выразиться, «родным и знакомым». Однако не стоит проявлять беспечность – давайте отнесемся к этому с пониманием и те особенно, кто в группе риска: пожилые люди и все те, кто имеет ряд тяжелых хронических заболеваний – проведем Пасху в стенах дома», – сказал архиепископ.

Он также добавил, что стены и пространство, разделяющее нас физически, «не могут разделить нас друг от друга тем более на духовном уровне».

Ранее в РПЦ заявили, что участие прихожан в пасхальных богослужениях будет ограничено.