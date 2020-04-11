Участие прихожан в пасхальных богослужениях будет ограничено

Пасхальные богослужения пройдут при ограниченном количестве прихожан из-за пандемии коронавируса.
По словам, председателя Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, в храмах нанесут разметку для соблюдения безопасного расстояния между людьми.
Он также отметил, что в регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы.
Иларион считает очевидным, что пасхальные богослужения пройдут во многих городах России, именно поэтому в храмах наносится соответствующая разметка. Таким образом, верующих в храмы пустят, но в ограниченном количестве.
Ранее в РПЦ поддержали запрет на посещение кладбищ из-за коронавируса.