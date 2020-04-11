Участие прихожан в пасхальных богослужениях будет ограничено

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11 апреля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Пасхальные богослужения пройдут при ограниченном количестве прихожан из-за пандемии коронавируса.

По словам, председателя Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, в храмах нанесут разметку для соблюдения безопасного расстояния между людьми.

Он также отметил, что в регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы.

Иларион считает очевидным, что пасхальные богослужения пройдут во многих городах России, именно поэтому в храмах наносится соответствующая разметка. Таким образом, верующих в храмы пустят, но в ограниченном количестве.

Ранее в РПЦ поддержали запрет на посещение кладбищ из-за коронавируса.