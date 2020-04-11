В Челябинской области подтверждены новые случаи коронавируса

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11 апреля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Диагноз поставлен еще 6 южноуральцам, столько же человек ожидают подтверждения от новосибирской лаборатории «Вектор», в больницах проходят лечение еще 31 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, всего в регионе такой диагноз был поставлен 42 южноуральцам, одиннадцать из них уже выписаны из больниц. За последние сутки южноуральские медики сделали 1260 тестов, с начала пандемии было обследовано чуть более 19 тысяч человек. Обязательное тестирование проходят медики и полицейские. Со вчерашнего дня в аэропорту Челябинска анализ на коронавирус будут брать в обязательном порядке у всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, на самоизоляции находится и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На минувшей неделе стало известно, что у его пресс-секретаря диагностировали коронавирус. Несмотря на то, что у Алексея Текслера отрицательные анализы на коронавирус, он принял решение о самоизоляции в рабочем кабинете.