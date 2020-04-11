Роза Сябитова назвала минусы онлайн-знакомств во время самоизоляции

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11 апреля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: Instagram

На помощь людям, которые не могут найти себе подходящее занятие на самоизоляции, пришёл Интернет. Теперь в режиме онлайн можно завести новые романтические отношения и поддерживать старые.

Известная сваха, телеведущая Роза Сябитова посоветовала при знакомстве в Интернете сразу спрашивать человека о его готовности встречаться лично.

"Есть маленький секрет. Если вы не смогли договориться о встрече три раза, общение нужно прекращать. Тут действует главное правило — человек всегда найдёт время на то, что ему действительно важно. Вопрос даже не в том, хочет ли мужчина встретиться с конкретной женщиной, а в том, желает ли он в принципе ходить на свидания в реальной жизни", - объяснила Сябитова.

Она добавила, что долго общаясь по переписке, женщины зачастую мысленно уже успевают пройти с мужчиной множество этапов отношений и наделяют собеседника вымышленными качествами.