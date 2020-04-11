В Рязанской и Свердловской областях зафиксировали новые случаи коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Рязанской области зафиксировали 17 новых случаев коронавируса, в Свердловской COVID-19 обнаружили еще у 13 человек.

По данным оперативного штаба Рязанской области, в регионе в настоящее время общее число заболевших достигло 55. Четверо из них выздоровели, умерших нет.

В Свердловской области количество заразившихся составило 74. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как тяжёлое, еще четырех – средней степени тяжести. В областном оперативном штабе сообщают, что три пациента выписаны из больницы. Всего от коронавируса вылечилось 35 человек.

Ранее сообщалось, что на Сахалине выявили новый случай заражения коронавирусом.