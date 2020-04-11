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На Сахалине выявили новый случай заражения коронавирусом

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

На Сахалине выявили новый случай заражения коронавирусом
Фото: Pixabay

Зараженный мужчина прилетел на Сахалин пять дней назад из Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Также сообщается, что в самолете находилось 94 человека.  Все они ждут повторного обследования. Что касается зараженного мужчины, то и он, и вся его семья находятся в изоляторе.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. В связи со сложившейся ситуацией, сахалинских работодателей также призвали прекратить завоз и вывоз вахтовиков.

Ранее сообщалось, что Чукотка и Республика Алтай остаются последними российскими регионами, где нет коронавируса.

ДВа

Общество

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