Чукотка и Республика Алтай остаются последними российскими регионами, где нет коронавируса

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11 апреля 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

После того, как власти Ненецкого автономного округа сообщили, что в регионе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в России осталось всего два региона, в которых нет подтвержденных случаев заболевания – это Республика Алтай и Чукотка.

Первым заболевшим в Ненецком АО стал житель Нарьян-Мара, который вернулся домой из Санкт-Петербурга 9 апреля, сообщается на сайте органов государственной власти округа.

Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировал приехавший, а также лица, которые летели вместе с ним одним рейсом.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье скончалась вторая пациентка с коронавирусом.