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На Ставрополье скончалась вторая пациентка с коронавирусом

, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье скончалась вторая пациентка с коронавирусом
Фото: Pixabay

В Ставропольском крае зафиксирована ещё одна смерть пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция.

Это женщина, которой не было 50 лет. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Он рассказал, что в больницу жительница небольшого поселка под городом Георгиевском поступила, когда симптомы уже были ярко выражены, а состояние пациентки было осложнено сопутствующими заболеваниями.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, и в то же время посчитал важным обратить внимание на историю этого случая.

«Известно, что погибшая была на семейном мероприятии с большим числом родственников. Сейчас мы устанавливаем весь круг контактов, ищем каждого, кто с ней общался накануне трагедии, и делаем все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции», – добавил губернатор.

Первая погибшая от коронавируса на Ставрополье также была сельской жительницей.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье решили усилить контроль за приезжими из других регионов.

ДВа

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