Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали важность самоизоляции

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11 апреля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что население не прочувствовало всю ответственность и всю полноту ограничительных мер.

По его словам, в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации.

«Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших. Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры. К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, коэффициент развития эпидемиологического процесса, тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер».

Что касается перспектив распространения коронавируса, то, по словам министра, существуют «всевозможные сценарии развития ситуации», которые связаны с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидпроцесса.

«Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», – сказал Мурашко.

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