Банки предлагают наказывать за подделку данных для кредитных каникул

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Руководители российских банков обратились в правительство с просьбой ввести ответственность граждан за недобросовестное получение кредитных каникул. Соотвествующее заявление сделал Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Письма и предложения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Банкиры просят внести изменения в законы, регулирующие механизм кредитных каникул, который начал действовать с 6 апреля. В частности, предусмотреть ответственность для заемщиков, которые злоупотребили правом и воспользовались каникулами в недобросовестных целях. Чаще всего – это предоставление подложных документов.

Ранее правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул.