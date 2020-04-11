В Алтайском крае выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Среди заболевших пять человек – два жителя Барнаула, один из Заринска и двое – из Павловска. Один инфицированный – ребенок, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Известно, что все они контактировали с зараженным коронавирусом. Сейчас в крае под медицинским наблюдением находятся 773 человека, в том числе семеро иностранцев.

В соседнем регионе – Республике Алтай – до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания коронавирсной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России осталось два региона, в которых не зарегистрированы случаи заражений – Республика Алтай и Чукотка.