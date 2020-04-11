Ростовскую городскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

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11 апреля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Одну из городских больниц Ростова-на-Дону закрыли на карантин – ьв общей палате находилась пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

К моменту обнаружения коронавирусной инфекции в двух корпусах городской больницы № 6 на стационарном лечении находились 52 пациента.

Об этом стало известно послед того, как пациенты больницы пожаловались в областную рабочую группу по противодействию распространения коронавирусной инфекции, что пациентка, у которой был подтвержден коронавирус, продолжала находиться в общей палате несколько дней.

Сейчас в больнице введен карантин для больных, а также медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Уфе от всех приезжих будут требовать адреса места жительства.